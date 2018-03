15. 3. 2017 |Michal Sobotka |Hokej

Trochu ve stínu útočí hokejisté Tampy Bay na postup do play off v NHL. Lightning v noci vyzráli na na Ottawu v prodloužení, kdy vítěznou branku pro obránce Hedmana připravil Ondřej Palát. Díky čtvrté výhře v řadě se svěřenci trenéra Coopera posunuli do první osmičky Východní konference.