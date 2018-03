Ondřej Rybář

10. 3. 2017 |Jan Suchan |Zimní sporty

Jen si to představte – jedete natankovat a na benzince potkáte české biatlonisty, kteří se tam jdou naobědvat před závody. Jakkoli to zní podivně, ve finském Kontiolahti, kde startuje další díl biatlonového Světového poháru, by se vám to v těchto dnech mohlo poštěstit.