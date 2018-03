21. 3. 2017 |Dominika Píhová |Zprávy ze světa

FOTOPŘÍBĚH. Lékaři na onkologickém oddělení v dětské nemocnici v Damašku dlouhodobě bojují s kritickým nedostatkem specializovaných léků pro jejich mladé pacienty. Není to však jen kvůli všeobecnému chaosu, který v zemi způsobila šest let trvající občanská válka, upozorňuje v reportáži agentura Reuters. Světová zdravotnická organizace (WHO) z toho viní také západní sankce, které silně omezují dovoz léků, ačkoliv u většiny podobných opatření ze strany Spojených států nebo Evrospké unie existuje pro zdravotní materiál výjimka.