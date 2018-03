21. 12. 2010 |Vojtěch Berger |Zprávy ze světa

Těžko by se na světě hledala druhá metropole, která je proslulá svojí klidnou předvánoční atmosférou tak jako Vídeň. Přesně na to vsadili teroristé, kteří 21. prosince 1975 přepadli vídeňské sídlo organizace OPEC, sdružující země vyvážející ropu. Udeřili nečekaně, zajali 70 lidí a nakonec bez problémů z Rakouska utekli. Útok vedený známým teroristou Carlosem navíc nachytal rakouskou policii pořádně na švestkách. Dnes je to právě 35 let.