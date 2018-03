Open Air Festival

3. 7. 2012 |Simona Bartošová, Dalibor Zíta |Hudba

Večírkem pro nedočkavé dnes začíná v Hradci Králové 18. ročník jednoho z největších českých hudebních festivalů Rock for People. Podle organizátorů by se během příštích dní mohlo pod pódii objevit až 30 tisíc diváků, program nabízí na 280 položek a na festivalu vystoupí takové hvězdy jako Faith No More, The Prodigy či Orbital. Z českých umělců pak například Tomáš Klus, Aneta Langerová nebo David Koller.