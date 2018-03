8. 9. 2016 | ČRo |Zprávy z domova

Soud uznal vinnými pět lidí v kauze opencard a rozdal jim podmínky od dvou do tří let. Podle verdiktu porušili zákon, když při výběru dodavatele karty zvýhodnili firmu Haguess. Mezi odsouzenými jsou i bývalí pražští primátoři Bohuslav Svoboda (ODS), který dostal podmínku 2,5 roku, a Tomáš Hudeček (dříve TOP 09), kterému soud vyměřil dvouletý podmíněný trest. Oba se proti verdiktu odvolali. Tomáš Hudeček po rozsudku Českému rozhlasu řekl, že měl už dříve určité indicie, že to takhle dopadne.