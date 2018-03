24. 2. 2015 |Štěpán Sedláček |Zprávy ze světa

Čína slíbila, že od ledna přestane využívat orgány popravených vězňů k transplantacím bez jejich souhlasu. Není to poprvé, co Peking něco podobného oznámil. Popravení vězni v Číně doposud představovali asi 90 procent oficiálních zdrojů orgánů pro transplantace. Ale jak ukazují šetření a investigativní články z posledních let, jako nedobrovolní ‚dárci‘ zřejmě slouží také desítky tisíc příslušníků menšin uvězněných v pracovních táborech.