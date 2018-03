orientační běh

4. 7. 2013 |Václav Plecháček, František Kuna |Ostatní sporty

Francouz Remi Baudot na mistrovství světa juniorů v orientačním běhu předvedl, že mu není lhostejný osud dalších závodníků. Na pomoc přiběhl Izraelce, které trápilo zraněné koleno. Zpomalilo ho to ale natolik, že do finále nepostoupil. Vedení závodu mu ale za jeho gesto fair play dalo zelenou do rozhodujícího běhu.