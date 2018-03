Orlické hory

27. 12. 2013 |Kristýna Štanderová |Regiony

Mrholení a mlha. Tak to vypadalo dnes ráno v Orlických horách. To a několik dnů vysoké teploty způsobily, že sníh roztál. Některé menší skiareály už nejsou v provozu a další to zřejmě čeká. A to všechno v době, kdy do hor míří tisíce turistů oslavit příchod nového roku.