26. 4. 2014 |kapili.com , Ondřej Houska |Zprávy ze světa

Každý správný Nizozemec se dnes oblékl do národní barvy, tedy do oranžové. V Nizozemsku propuklo něco, čemu tamní říkají oranžové šílenství. A proč to všechno? Nizozemci dnes totiž slaví narozeniny svého krále Viléma-Alexandra.