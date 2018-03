22. 7. 2013 |Tereza Jelínková, Jakub Marek |Atletika

Dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková se necelé dva měsíce po porodu chystá opět zapojit do tréninku. Nebude to ještě ta pravá dřina, ale v Nymburce absolvuje s tréninkovou skupinou Jana Železného to, co jí tělo a dvouměsíční syn Janek dovolí. Jak ale sama říká, už ji svrbí ruka.