12. 5. 2014 |Martin Knitl |Regiony

Fronty u přepážek na úřadu práce jsou zase o něco kratší. Nezaměstnanost klesá už od ledna a na konci dubna se dostala na 7,9 procenta, v Moravskoslezském kraji klesla na 10,3 procenta. I když by příznivé zprávy měly pokračovat i v dalších měsících, neznamená to, že je volných míst dostatek. Například na Ostravsku je stále hodně lidí, kteří marně čekají na pravidelnou výplatu i řadu let.