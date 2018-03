otevírací doba

10. 12. 2013 |Květa Moravcová, Marína Dvořáková, kap |Zprávy z domova

Některé obchody by mohly být o svátcích zavřené nebo by mohly mít zkrácenou pracovní dobu. Navrhuje to Odborový svaz pracovníků obchodu, který změny prosazuje už několik let.