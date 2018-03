5. 4. 2015 |Lenka Jansová |Zprávy z domova

Do českých věznic mají už brzy začít chodit i oběti trestných činů. Bavily by se s pachateli násilí, kteří se chtějí napravit. Projekt má pomoci oběma stranám. Oběti by se díky němu mohly lépe vyrovnat s nepříjemným zážitkem, trestanci zase se svojí vinou. V Evropě už takový model funguje. Česko zatím čeká na rozhodnutí, kde se nápad vyzkouší.