25. 3. 2014 |Lenka Jansová, krw |Zprávy z domova

Nemocných v Česku by se mohl brzy začít zastávat pacientský ombudsman. Plánuje to ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček z ČSSD. Ombudsman by řešil třeba to, jestli zdravotní pojišťovna nebo nemocnice poskytly pacientovi všechno, na co měl nárok. Už teď něco podobného funguje v řadě nemocnic samostatně. Nová funkce pro celou republiku by měla vzniknout zákonem.