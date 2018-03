pád letadla

8. 11. 2015 |Zprávy ze světa

Do nedělního večera by se domů mělo vrátit až 5 tisíc britských turistů, kteří uvízli v letovisku Šarm aš-Šajch. Další Brity čeká při návratu do vlasti asi dvou až třídenní zdržení, uvedl pro BBC ministr zahraničí Philip Hammond. Podle něj by tragédie ruského letadla minulý víkend mohla mít dopad na cestování do Severní Afriky a na Blízký východ.