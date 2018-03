24. 6. 2013 |Petr Medek, kko |Zprávy z domova

Nejpozději v polovině září bude muset policie propustit všechny obviněné, které zadržela při rozsáhlé razii ve státních institucích. Pokud se neukáže třeba to, že by chtěli utéct do zahraničí. Jinak je dál policie nebude moci ve vazbě držet.