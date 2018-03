17. 7. 2016 |Eva Rajlichová |Zprávy z domova

Pokud mají Češi říct, kde by si přáli jednou umřít, nejčastější odpovědí je doma. Nevyléčitelně nemocným to umožňuje takzvaná paliativní péče. Pomáhá zvládnout poslední životní chvíle důstojným způsobem nejen pacientovi, ale i jeho blízkým. V Česku péči domácích hospiců zdravotní pojišťovny zatím neproplácejí. Stát to chce změnit. Výsledky pilotního programu, který se rozjel loni na jaře, se ale zatím odkládají.