12. 4. 2016 |Zuzana Švejdová |Ekonomika

Česko chystá investice do vodíkové dopravy. Během deseti let by po celé republice mělo vyrůst pět nových čerpacích stanic nebo další vodíkové autobusy. Počítá s tím takzvaný Národní akční plán čisté mobility.