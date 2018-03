12. 1. 2015 | kov, Radek Duchoň |Regiony

Na místě dnes opuštěného a rozpadajícího se domu ve Všetatech na Mělnicku, kde žil kdysi Jan Palach se svou rodinou, by měl být v budoucnu památník připomínající jeho zápalnou oběť. Podoba ještě jasná není, to by se však brzy mělo změnit – do konce března by měla být vypsaná architektonická soutěž.