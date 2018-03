31. 5. 2016 | ČTK, Veronika Hlaváčová |Zprávy z domova

Za pokus o podvod při nákupu Pandurů by měl jít Marek Dalík na čtyři roky do vězení a lobbista musí také zaplatit pokutu čtyři miliony korun. Pokud ji neuhradí, zůstane za mřížemi o dva roky déle. Takový je pravomocný verdikt odvolacího soudu. Soud změnil nejen výši dříve uloženého trestu ale i právní kvalifikaci. Původně Dalík dostal pět let za pomoc k přijímání úplatku.