paralympiáda

Čeští sportovci vybojovali na paralympiádě v Riu de Janeiru celkem sedm medailí. Jednu zlatou, dvě stříbrné a čtyři bronzové. Je to nejmenší počet od her v Atlantě v roce 1996. Porovnání ale může být v tomto směru zavádějící. Za dvacet let se totiž mnohé změnilo.