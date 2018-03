paralympijské

1. 3. 2002 |Sport

Sportuje od 8 let. Jako žák byl několikrát přeborníkem České republiky ve sportovní gymnastice. Kromě toho se věnoval bikrosu, kde získal 3 tituly mistra republiky. V roce 1995 přišel o nohu při závodech sidecarů. "Byl to poslední závod sezóny, kde jsem jel jako spolujezdec. Vlastně ani o nic nešlo, sešli jsme se v Šumperku a chtěli si ještě trošku zazávodit. Přitom jsme se předváděli, jeli jsme docela rychle a nedopadlo to dobře," vzpomíná na dobu před 6 lety Michal.