24. 10. 2014 | kov, Iveta Záleská |Regiony

Pardubický kraj připravuje téměř 200 projektů, na které by chtěl do roku 2020 čerpat evropské dotace. Z fondů by chtěl v příštích letech získat asi šest miliard korun. Podmínky pro udělení dotací by měla Evropská komise zveřejnit do konce letošního roku.