1. 7. 2016 | ČRo, Filip Titlbach |Regiony

Židle, slunečníky a možná také pojízdná kavárna. To všechno by mělo být na Malostranském náměstí v Praze v místech, kde bývalo parkoviště. Auta tam mohli řidiči nechat stát do včerejší půlnoci, dnes už jim hrozí, že si pro jejich vůz přijede odtahová služba.