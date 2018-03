8. 9. 2015 |Martin Knitl, mkp |Ekonomika

Horníci z Dolu Paskov u Frýdku-Místku mají znova strach o práci. Kvůli tomu, že tržní cena uhlí je pořád velmi nízko, hrozí zánik dohody mezi společností OKD a státem. To by ale znamenalo konec jistoty zachování pracovních míst aspoň do konce roku 2017. Problém bude řešit vláda.