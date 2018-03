31. 1. 2017 | ČTK, Jana Klímová |Zprávy z domova

Trestní oznámení sněmovní vyšetřovací komise k reorganizaci policie míří na olomouckého žalobce Petra Šeredu a také vyšetřovatele Generální inspekce bezpečnostních sborů Milana Vaculíka. Radiožurnálu to potvrdily tři důvěryhodné zdroje. Předseda komise Pavel Blažek z ODS to odmítl potvrdit. Oznámil jen, že obě trestní oznámení už podepsal. Během odpoledne budou podle něj podána. Sněmovna by se měla s obsahem zprávy komise seznámit ve čtvrtek a poté po poradě klubů hlasovat o usneseních.