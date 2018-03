Pavel Býma

15. 11. 2012 |Alena Benešová, Jan Kaliba |Fotbal

V českém fotbale se dějí věci, které do slušné společnosti nepatří. Ale zatím se neví, které to přesně jsou a kdo je páchá. Vystoupení Jiřího Goldy těsně poté, co jím vedená disciplinární komise oficiálně otevřela vyšetřování nejnovější korupční aféry, totiž zase o něco snížilo důvěryhodnost zatím známých důkazů.