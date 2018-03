Pavel Kadeřábek

21. 6. 2016 |Jan Kaliba, Vojtěch Man |Fotbal

Ani remíza s Tureckem nebude dnes večer ještě znamenat vyřazení českých fotbalistů z mistrovství Evropy, záleželo by na středečních zápasech dalších dvou skupin. Ale na druhou stranu minimálně do konce dnešních podvečerních duelů zatím není jisté ani to, že bude k postupu do osmifinále stačit výhra 1:0.