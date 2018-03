Pavel Královec

21. 2. 2013 |Tereza Jelínková, Michal Jurman |Fotbal

Pohled na ligové trávníky, na kterých už zítra začne jarní část fotbalové Gambrinus ligy, nabídne celou řadu zajímavých soubojů. A to nejen mezi samotnými kluby, ať už o mistrovský titul, či udržení se v nejvyšší soutěži. Bojovat se začne totiž i proti korupci, a to přímo u těch, kteří k ní mohou mít potencionálně nejblíže, tedy u rozhodčích. Otázkou fotbalového jara je tedy i to, jak úspěšná tato snaha bude.