Pavel Patera

19. 2. 2013 |Aleš Procházka, Tereza Jelínková |Hokej

Hokejové Kladno se rozhodně nezavděčilo pesimistům, kteří věštili, že po odchodu hráčů z NHL se propadne extraligovou tabulkou až do míst, odkud nevede cesta do play-off. Naopak - reálnou naději na postup Kladenští mají, ovšem jistotu zatím ne. A to platí i po včerejší porážce na ledě pražské Slavie.