pavel zacha

28. 12. 2015 |Štěpán Pokorný, Stanislav Zbyněk, František Kuna |Hokej

České hokejisty do dvaceti let čeká federální derby. Postaví se na mistrovství světa Slovensku, kterému mají co vracet. Na minulém šampionátu právě Slováci poslali českou reprezentaci ve čtvrtfinále domů. Do utkání naskočí i kýžená posila z NHL, útočník Bostonu David Pastrňák.