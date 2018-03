Praha| 3. 7. 2017 |Marcela Hálová |Zprávy z domova

Do škol by se mohli vrátit takzvaní "neučitelé". Povinnost kantorů mít pedagogickou školu by totiž mohla zmizet. A to už po podzimních sněmovních volbách, píšou Hospodářské noviny.