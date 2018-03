pedagogika

3. 9. 2012 |Milan Kopp, Jan Bumba |Zprávy z domova

Více než milion dětí dnes znovu po prázdninách usedlo do lavic. Na začátku školního roku, který do jisté míry znovu poznamenají finanční úspory. Poté, co se ministerstvo zaměřilo hlavně na platy učitelů. Ti by se v řadě škol mohli dostat pod větší tlak, pokud jde například o počet žáků ve třídách. Zároveň mají školy poněkud větší volnost v rozvrhu výuky.