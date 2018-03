26. 10. 2010 |Lenka Rafaelová, Dalibor Zíta |Zprávy z domova

Soukromá společnost Centrální registr dlužníků se rozhodla rozšířit svoje aktivity, a to z dlužníků na pedofily. Registr osob odsouzených ze zneužívání dětí by měl být údajně veřejně dostupný na internetu nejpozději 17. listopadu. Protože v Česku by taková databáze odporovala zákonu o ochraně osobních dat, chtějí ji provozovatelé umístit na zahraniční server.