Petr Dufek

13. 5. 2012 |Jiří Chum, Eva Kézrová, Tereza Jelínková |Ostatní sporty

Letošní formule 1 je tak zajímavá a nečekaná, že prakticky žádný odborník si netroufne dopředu s jistotou říct, kdo by mohl vyhrát dnešní Velkou cenu Španělska. Zvlášť když dojde k takové situaci jaká se po kvalifikaci stala týmu McLarenu. Její vítěz Lewis Hamilton nedojel do boxů a přišel tak nejen o první místo na startu, ale do závodu vyjede až z poslední pozice.