petr kramný

27. 3. 2017 |Hana Mazancová |Zprávy z domova

Vykonstruovali příčinu smrti a uváděli nepravdy. To vše vědomě a účelově. Radek Matlach a Igor Fargaš, znalci obhajoby v případu Kramný, chtěli podle detektivů zpochybnit a znepřehlednit celé dokazování. To vše podle policie bez opory v pitvě a v rozporu s lékařskými poznatky. Policie to píše v usnesení o zahájení trestního stíhání, které má Zpravodajský web Českého rozhlasu k dispozici. "Je to nesmysl," reagoval na obvinění znalec Matlach.