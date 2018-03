Petr Novák

10. 3. 2016 |Michal Jurman, Stanislav Zbyněk |Ostatní sporty

Zimní část sezony zakončila rychlobruslařka Martina Sáblíková předčasně, rozhodně to ale neznamená, že by teď lenivěla. I přes zranění už má totiž jasno, jak a kde se připraví na svůj letní vrchol - cyklistickou časovku olympijských her. Podle trenéra Petra Nováka budou mít soupeřky se Sáblíkovou velké problémy.