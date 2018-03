Petr Štochl

17. 6. 2012 |Tereza Jelínková, Mirko Vasić |Ostatní sporty

Čeští fotbalisté slaví postup ze základní skupiny do čtvrtfinále mistrovství Evropy. To čeští házenkáři měla včera mnohem smutnější večer. V Pardubicích podlehli v odvetě baráže o světový šampionát Rusku 27:31, a protože prohráli i úvodní duel v Astrachani, na turnaj do Španělska se za rok nepodívají.