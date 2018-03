Petr Vakoč

29. 6. 2016 |Tomáš Kohout, Marek Augustin, Jakub Knoll |Ostatní sporty

Je tomu půl roku, co termín mechanický doping nabyl po různých poplašných zprávách skutečných obrysů. Na cyklokrosovém mistrovství světa neprošel kontrolou speciál belgické reprezentantky do 23 let Femke van den Driesscheové. Komisaři našli v jejím kole motorek. Aby se podobných zjištění vyvarovala proslulá Tour de France, bude tradiční závod kontrolován pomocí termokamer.