Petra Nováková

31. 10. 2016 |David Nyč - NEPOUŽÍVAT, Vojtěch Man |Zimní sporty

Běžeckým lyžováním hýbe v posledních dnech dopingová kauza královny poslední sezony Světového poháru, Norky Therese Johaugové. Ale nemusí zůstat jen u jejího případu. Do minulosti se teď vrací Světová antidopingová agentura i kvůli Estonce Kristině Šmigunové. Kvůli jejímu údajnému prohřešku z Her v Turíně, by se mohla stát Kateřina Neumannová dvojnásobnou olympijskou vítězkou téměř deset let po ukončení kariéry.