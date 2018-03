20. 2. 2014 |Eliška Malínská |Zprávy z domova

Ve věku devadesát pět let zemřel ve středu večer brigádní generál a válečný pilot Miroslav Štandera z Plzně. Za války létal ve Francii a Velké Británii. V roce 1948 tam utekl z Československa a ve službách RAF zůstal dalších sedm let. Byl posledním žijícím Čechem, který se za druhé světové války zapojil do bitvy o Francii.