22. 8. 2012 |Matěj Skalický, Lukáš Milota |Ekonomika

Věřitelé dál čekají, až jim plzeňské hutě a kovárny Pilsen Steel splatí dluhy. Podle vedení hutí teď existuje návrh, že by problémy za firmu vyřešila ruská banka Vněšekonombank. Část stamilionových dluhů by prý ovšem uhradila až po rozjetí výroby. Dělníci by se proto do práce mohli vrátit už příští pondělí.