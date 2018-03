4. 10. 2014 |Marina Feltlová |Hudba

Cenu Premio Tenco za rok 2014 získávají The Plastic People of the Universe. Tahle slova zazněla z velkého sálu honosné budovy kasina v italském San Remu, kde se festivalové koncerty poněkud nezvykle odehrávají. České legendy undergroundy vystoupaly po schodech s červeným kobercem, aby před nabitým sálem převzaly cenu za odpor proti totalitě.