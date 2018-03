1. 9. 2016 |Václav Štefan |Zprávy z domova

Většina českých učitelů nadále vydělává méně než jiní vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci. Vyplývá to z analýzy výzkumné instituce Cerge-EI za rok 2015. Ani v letošním roce to nevypadá, že by se situace příliš změnila, a to i přes současný nárůst učitelských platů o 8 procent. Ministerstvo školství bude kvůli tomu chtít v následujících třech letech každý rok 15 miliard navíc. Podle resortu financí je to ale nereálný požadavek.