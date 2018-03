4. 2. 2006 |Jaromír Janev, Marika Táborská, Martin Hromádka, Marie Matúšů |Zprávy ze světa

Tragédii v Rudém moři zřejmě zapříčinil požár. Vyplývá to z výpovědí zachráněných pasažérů egyptského trajektu, který se potopil v noci na pátek. Oblast v Rudém moři stále prohledávají vrtulníky a záchranné čluny. Zatím se podařilo najít více než 300 živých cestujících. Panují ale obavy, že většina z asi 1400 lidí, kteří byli na palubě, přišla o život. 35 let stará loď As-Salám 98 mířila ze Saúdské Arábie do Egypta. Většinu cestujících tvořili převážně egyptští pracovníci, kteří se vraceli zpět do vlasti.