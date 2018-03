21. 3. 2016 |František Kuna, Jakub Knoll |Hokej

Už je to v této sezoně poněkolikáté, co Philadelphia napsala brankáře Michala Neuvirtha na seznam zraněných hráčů. Tentokrát v rozhodující fázi sezony, kdy hokejisté Flyers bojují o play-off. Vzhledem k mistrovství světa to zajímá i český národní tým, který z Philadelphie vyhlíží Voráčka s Gudasem a samozřejmě také aktuálně zraněného Neuvirtha.