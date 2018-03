13. 10. 2015 | ČRo |Zprávy ze světa

Slavný americký časopis Playboy bude od března příštího roku vycházet v nové podobě. Po dvaašedesáti letech přestane zveřejňovat fotografie nahých žen. Napsal to list The New York Times s odvoláním na generálního ředitele společnosti Scotta Flanderse. S novinkami souhlasil i 89letý zakladatel a šéfredaktor časopisu Hugh Hefner.