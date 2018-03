pneumatika

1. 2. 2010 |Marika Táborská, Eva Kézrová |Zprávy z domova

Používání zimních pneumatik by v nadcházející zimní sezóně mělo být povinné celoplošně, a to v závislosti na počasí. Vyplývá to z návrhu zákona, který ministerstvo dopravy v nejbližší době předloží vládě k projednání.