pneumatiky

16. 7. 2014 | A.Rokosová |Regiony

Více než dvacet let leží v průmyslovém areálu obce Rynholec na Rakovnicku zhruba deset tisíc pneumatik. Místním to vadí a řeší, že kdyby začala skládka celá hořet, těžko by se ji podařilo uhasit. Že je to problém, ukázal poslední a zatím největší požár části skládky.